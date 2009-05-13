У УНП ідея: попросити у НАТО дивізіон підводних човнів

Член Центрального проводу Української народної партії (УНП), віце-адмірал Борис КОЖИН вважає, що треба попросити у НАТО надати на 5 років дивізіон підводних човнів для забезпечення навчань із залученням надводних кораблів та авіації ВМС України.

На його думку, після випробовування єдиного українського підводного човна – «Запоріжжя» – треба звернутися на державному рівні до НАТО з проханням на 5 років надати, як мінімум, трьох підводних човнів. «За той час наша держава зможе забезпечити виготовлення підводних човнів своїми силами на Миколаївському заводі, в тому числі за рахунок спонсорських коштів міст України, які погодяться фінансувати будівництво підводних човнів, що будуть названі іменами цих міст», – переконаний перший командувач ВМС України.

Вiн також підкреслив, що «створення власного підводного флоту дозволить зберегти робочі місця фахівців, що в іншому випадку залишаться без роботи після виведення російського Чорноморського флоту у 2017 році». «Якщо Україна хоче мати повноцінний флот, вона повинна мати підводні човни і зберегти фахівців», – наголосив Б.КОЖИН, повідомляє прес-служба УНП.