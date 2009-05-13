Водоканал Севастополя збираються відключити від електроенергії

«Севастопольенерго» попередила «Севміськводоканал» про відключення підприємства з 18 травня від електроенергії через непогашення заборгованості.

Як передає кореспондент УНІАН, голова правління ВАТ «ЕК Севастопольенерго» Володимир МИРГОРОДСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції заявив, що 12 травня 2009 року закінчився термін реструктуризації оплати боргу за спожиту електроенергію в сумі 3 млн. 465 тис. 801 грн. 61 коп., відведений ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» Державному комунальному підприємству «Севміськодоканал».

За його словами, «ми робили кроки назустріч, проте ситуація «патова», зобов`язання не виконані і, внаслідок цього, ми змушені приступати до відключення другої черги об`єктів підприємства-боржника».

Як додав В.МИРГОРОДСЬКИЙ, за період, відведений на реструктуризацію, «Севміськводоканал» погасив частину боргу, проте станом на 12 травня ц.р. заборгованість за спожиту електроенергію МКП «Севміськводоканал» перед «Севастопольенерго» становить 2 млн. 422 тис. грн. «У разі непогашення цього боргу, енергетична компанія негайно приступить до відключення боржника від електроенергії в понеділок, 18 травня, о 10.00», - резюмував голова правління.