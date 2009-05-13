Суд оприлюднив рішення щодо дати виборів Президента України

Конституційний Суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні рішенні КС.

Рішення зачитав голова КС Андрій СТРИЖАК.

Він підкреслив: КС виходив з того, що основним законом строк повноважень Президента обчислюється з моменту складення ним присяги народові на урочистому засіданні ВР (ст. 104 Конституції).

В той же час 103 стаття Конституції встановлює, що вибори Президента призначаються на останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень глави держави. Таким чином, частина 1 ст. 17 Закону про вибори Президента не відповідає чинній Конституції. При цьому в КС нагадали, що саме на підставі цієї статті парламентарії ухвалювали рішення щодо призначення виборів на 25 жовтня.

В той же час в рішенні КС немає жодного слова щодо можливої дати президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Автор клопотання наголошує, що відповідно до частини п’ятої статті 103 Конституції, чергові після виборів Президента, обраного 26 грудня 2004 року, який склав присягу 23 січня 2005 року, вибори глави держави мають проводитися (і мають бути призначені) 17 січня 2010-го..

Глава держави звертає увагу на те, що визначення іншої дати проведення чергових виборів є порушенням пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції.