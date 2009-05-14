Прихильники мера Сімферополя обрали собi секретаря міськради

У міській раді Сімферополя триває протистояння прихильників і противників мера Геннадія БАБЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні сесія проходила під сирени та мегафони противників мера, з великою кількістю міліції та бійців спецпідрозділу «Беркут».

«Я викликав (міліцію), щоб ніхто нікого не скалічив», – пояснив Г.БАБЕНКО.

16 квітня сесія міськради через відсутність кворуму була перенесена на 23 квітня, пізніше – з 23 на 28, з 28 квітня – на 12 травня, а з 12 на 14 травня.

Вранці в сесійному залі чувся різкий запах, схожий на запах аміаку. Депутати перейшли до іншого залу.

За деякий час вони повернулися до сесійного залу. З`явився мер і запропонував провести сесію в закритому режимі. Голосування відбувалось у ручному режимі, підрахунок вів Г.БАБЕНКО. Він повідомив, що 40 депутатів висловилися за роботу в закритому режимі. Всього в міськраді Сімферополя 76 депутатів.

Опозиціонери влаштували звукову блокаду.

Мерська коаліція перейшла до залу, розташованого поряд з кабінетом Г.БАБЕНКА. Депутатів-опозиціонерів туди не пускали. Між прихильниками і противниками міського голови виникла сутичка. Опозиціонерам вдалося проникнути в зал, вони заважали проводити засідання, використовуючи мегафони.

За деякий час сесія перемістилася до кабінета мера, потрапити туди опозиціонерам не вдалося. «Певна частина депутатів, яка підтримує БАБЕНКА, зачинилася в нього в кабінеті, інших туди не пускають», - сказав журналістам представник опозиції, депутат Борис ФРОТМАН.

«Цей цирк у виконанні одного клоуна триває, не знаю вже скільки. Як місто може працювати в таких умовах?», - заявив він.

Прихильники мера засідали в закритому режимі кілька годин. Вони кажуть, що розглянули всі винесені на сесію питання. Зокрема, обрали нового секретаря міськради. Ним стала головлікар лікарні №7 міста Сімферополя, депутат Людмила ПІХТЄЄВА. «40 осіб отримали бюлетені. Всі бюлетені визнані дійсними, тобто 40 чоловік проголосувало таємним голосуванням (за обрання нового секретаря)», - сказав Г.БАБЕНКО.

Антимерська коаліція не визнає рішення сесії і обіцяє звернутися до суду.

«Хай вони що хочуть, те і оскаржують. Вони порушили законодавство, у нас є підтвердження. Ми спеціально викликали міську СЕС, заміряли рівень шуму. Він був значно перевищений, і це вплинуло на здоров`я всіх присутніх», - заявив мер.

Також Г.БАБЕНКО спростував звинувачення опонентів у непрозорому виділенні землі в місті.

Як повідомляв УНІАН, протистояння прихильників і супротивників мера Сімферополя загострилося після того, як 19 березня Володимира БЛІНОВА зняли з посади секретаря міськради.