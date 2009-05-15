Міліція Криму вимагає пояснень вiд прокуратури. Інакше йде до суду

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму вимагає пояснень вiд прокуратури автономії у зв`язку з публікацією інформації про розслідування причин дорожньої аварії за участю спецавтомобіля з увязненими, в якій стверджується, що водій-міліціонер знаходився в стані алкогольного сп`яніння.

Як повідомляє прес-служба, ствердження прокуратури «викликали подив» як у обвинуваченого, так і у міліції автономії. «Токсикологічне дослідження крові міліціонера-водія, яке проводилося в міськiй лікарні №2 Євпаторії, встановило, що в крові етилового спирту не виявлено, - заявляють в міліції. - Таким чином, виводи Сакської міжрайонної прокуратури про знаходження у момент аварії міліціонера-водія в нетверезому стані є безпідставними».

У МВС Криму говорять, що повідомлення прокуратури завдало моральної шкоди як обвинуваченому, так і кримській міліції, «породило безпідставні розмови і думки, стало причиною ряду критичних публікацій і сюжетів в ЗМІ, чинить тиск на судовий процес, що ще не почався».

«Міліція Криму не оспорює можливість наявності порушень Правил дорожнього руху в діях міліціонера-водія автозаку, але стверджувати про їх причинний зв`язок з наслідками - справа суду», - підкреслюється в заяві.

Головне управління МВС у Криму вимагає від прокуратури опублікувати на своєму сайті «офіційне уточнення обставин, що стосуються стану міліціонера-водія». Якщо така інформація не з`явиться, то і міліція Криму, і водій, що керував автозаком, залишають за собою право захищати честь і ділову репутацію в судовому порядку.

Повідомлення прес-служби прокуратури вiд 13 травня: «Сакською міжрайонною прокуратурою направлено до суду кримінальну справу за фактом перекидання спецавтомобіля МВС, що сталося в березні цього року на трасі Роздольне-Євпаторія. Обвинувачення пред`явлено міліціонерові-водієві, який, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, не справився з управлінням технічно справного спеціального автомобіля. Обвинуваченому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим (п`яти громадянам) середньої тяжкості тілесні ушкодження».

Примітно, що на сайтi прокуратури Криму iнформацiї про аварію автозаку вже немає.