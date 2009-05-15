Екс-чиновник від торгівлі отримав 5 років в`язниці через холодильник
10:10, 15 травня 2009Крым
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Хабарника позбавлять майна
Залізничний районний суд Сімферополя засудив колишнього працівника Республіканського комітету Криму з торгівлі та захисту прав споживачів до п`яти років позбавлення волі із забороною обіймати керівні посади протягом трьох років і конфіскації всього майна за вимагання та отримання хабара.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Криму.
Чиновника впіймали на місці злочину в липні 2007 року, коли він отримав три тисячі гривень і документи на холодильник.
В обмін на хабарі чиновник припиняв тиск на підприємства, сказано в повідомленні.
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