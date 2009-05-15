Шеф СБУ їде до Криму

18 травня у Сімферополі під час виїзної колегії Служби безпеки України кримськотатарській громаді буде передано копії розсекречених архівних справ на 60 представників інтелігенції, розстріляних «у роки тоталітаризму».

За даними прес-служби СБУ, також пройде презентація книжки «Последняя рукопись Сабри Айвазова. Милли Фирка» із серії «Розсекречена пам`ять», виданої за сприяння Служби безпеки України.

Колегія, де планується участь голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, лідера кримськотатарського Меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА та його заступника Рефата ЧУБАРОВА, пройде на виконання указів Президента Віктора ЮЩЕНКА «Про відзначення у 2009 році Дня пам`яті жертв політичних репресій» та «Про заходи у зв`язку з 65-ми роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою».