У Криму не створено пункту тимчасового перебування біженців

Прокуратура Криму вимагає вiд відділу міграційної служби в автономії усунути порушення законодавства про біженців.

Згідно із законом, після прибуття такi особи повинні розміщуватися в пункті тимчасового розміщення, процедура набуття статусу біженця повинна проходити протягом місяця, передбачено обов`язкове медичне обстеження тощо. «Так повинно бути, насправді все відбувається дещо інакше», - заявляє прес-служба прокуратури.

За її даними, в автономії не створено пункту тимчасового перебування шукачів притулку, не визначено перелік медичних установ, де повинні проходити обстеження біженці.

«Чужоземець може майже рік невідомо як і за рахунок чого існувати десь на просторах півострова, тому що процедура оформлення затягується на всіх етапах розгляду заяви», - говорять у прокуратурi.