У Криму затримали трьох земельних махінаторів

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю міліції Криму затримали трьох чоловіків, які вимагали майже 60 тисяч доларів хабара за виділення землі у Феодосії.

Як повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України, депутат - голова комісії із земельних питань однієї з селищних рад Криму, а також голова дачного товариства та приватний підприємець діяли за власною розробленою схемою. Вона спрямована на систематичне отримання хабарів в особливо великих розмірах і пов’язана із виділенням земельних ділянок на території Феодосії та Приморська.

Голова садового товариства підшукував клієнтів, які бажають придбати ділянку у курортному регіоні за ціною 7500 доларів за 0,08 га. Потім покупець направлявся до депутата, який висував певні умови для позитивного вирішення земельного питання на сесії ради. Також до махінацій залучалися власники дачних ділянок, які за 100-200 доларів виконували різноманітні доручення. Отримані хабарі зловмисники розподіляли між собою у різних пропорціях.

За допомогу у виділенні восьми земельних ділянок загальною площею 0,73 га на території Феодосії зловмисники вимагали майже 60 тисяч доларів від жителя Маріуполя, але той звернувся до УБОЗ.

Під час передачі хабара зловмисники були затримані у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України на троє діб.

Прокуратура Криму порушила справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримані перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів.