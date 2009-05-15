Жителів Криму закликають не боятися їсти свинину

Кримчан закликають не впадати в паніку через розповсюдження у ряді країн світу грипу А/H1N1 та не відмовлятися від вживання свинячого м`яса. Разом із тим лікарі просять дотримуватися елементарних вимог.

«Ми не повинні впадати в паніку, є набагато небезпечніші захворювання (ніж свинячий грип)», - заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Криму Іван ГУРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, м`ясо і м`ясні продукти слід купувати тільки у тих місцях, де здійснюється ветеринарний контроль. «Якщо тварина була забита, і м`ясо випущене в реалізацію, то там вже мінімум захворювання», - сказав І.ГУРЕНКО.

Прийшовши додому, м`ясо слідують покласти до холодильника, якщо воно готуватиметься не відразу. Перед приготуванням його необхідно вимити.

Свинина, приготована при температурі 70 градусів, є безпечною, оскільки вірус при такій температурі інактивується.

За даними ветеринарної медицини, на сьогодні в жодному з господарств Криму, де утримують свиней, не зафіксовані ознаки грипу А/H1N1.

В автономії проводяться всі необхідні заходи для запобігання завезенню вірусу і розповсюдженню його серед населення, додала головний санітарний лікар Криму Марія КРОВ’ЯКОВА.