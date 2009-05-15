Хiзби відповіли СБУ

Служба безпеки України запобігла створенню в Україні осередку організації «Хізб ут-Тахрір», повідомила 12 травня начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, це перша спроба іноземців створити в Україні осередок цієї організації. Зокрема, в результаті оперативних дій були отримані документальні матеріали про те, що угруповання «Хізб ут-Тахрір» на глибокій конспіративній основі намагалась створити терористичну структуру з чіткою ієрархією та розподілом функцій серед її членів.

У зв`язку з цим «Хізб ут-Тахрір» в Україні заявляє:

Перше:

• Ісламська політична партія «Хізб ут-Тахрір» веде свою ідеологічну і політичну діяльність з 1953 року і жодного разу не використовувала насильницькі дії для досягнення своєї мети, про що неодноразово заявляла в усьому світі, в тому числі й в Україні.

• «Хізб ут-Тахрір» є політичною партією, ідеологією якої є Іслам, а діяльністю - політика. Ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір глобально представлена в багатьох країнах світу.

• Метою Хізб ут-Тахрір є відродження ісламського способу життя, шляхом встановлення ісламської держави Халіфату, яка буде втілювати закони Ісламу й поширювати ісламський заклик у всьому світі для всього людства.

• Методом для досягнення своєї мети Хізб ут-Тахрір визначив ідеологічну і політичну боротьбу, дотримуючись методу Посланника Аллаха, нехай благословить його Аллах та вітає, у встановленні держави, який не базується на будь-яких насильницьких діях, що є загальновідомим фактом.

• Діяльність ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір по встановленню держави, зосереджена у визначених нею деяких мусульманських країнах. В інших же мусульманских, а також немусульманскіх країнах, ведеться виключно ідеологічна та ідейно-просвітницька діяльність.

• «Хізб ут Тахрір» пропонує Іслам, як ідеологію, альтернативну капіталізму. Для досягнення своєї мети ісламська партія прводить ідеологічні дебати з політиками, мислителями та іншими групами суспільства для того, щоб істина ісламської ідеології стала очевидною для людства.

Друге:

Хізб ут-Тахрір в Україні заявляє, що «викриття спроби іноземців створити «вперше» на території України осередку «терористичної» організації «Хізб ут-Тахрір», у принципі, не могло бути та не відповідає дійсності, тому що партія Хізб ут-Тахрір не є терористичною і здійснює свою діяльність в Україні вже більше 10 років. За останній час ніхто з членів Хізб ут-Тахрір з боку СБУ, як заявила прес-секретар, офіційних попереджень не отримував і депортований з України не був.

Діяльність ісламської партії Хізб ут-Тахрір в Україні є публічною, а не «глибоко конспіраторською». Про її діяльність не один раз заявляли офіційні особи України. Наприклад:

«... Сьогодні, за даними кримських правоохоронців, чисельність членів Хізб-ут-Тахрір та підтримуючих її ідеї становить 7-10 тис. чоловік ...»

В Комітеті у справах релігій число членів Хізб ут-Тахрір в Криму оцінюють скромніше - 5-6 тис. чоловік. Разом з тим там визнають, що кількість прихильників цієї партії на півострові зростає, ледве не в геометричній прогресії. "З кожним роком регіонів охоплюється все більше ", - заявляє заступник голови комітету «Події» Айдер Булатов ... ».

(Тижневик «Події» № 11 (113) від 21.03.2008 року).

Що стосується «побитого» твердження про заборону Хізб ут-Тахрір в 29 країнах, то необхідно зазначити, що партія офіційно заборонена лише в кількох країнах з авторитарними режимами правління, де переслідуються будь-які організації, опозиційні до правлячої верхівці. Але в більшості мусульманських країн, а також у Європі та США, Хізб ут-Тахрір не визначена як терористична організація і не заборонена. Більш того, в ряді мусульманських країн партія Хізб ут-Тахрір офіційно зареєстрована і має своїх офіційних представників. Діяльність партії здійснюється по всьому світі. Проводяться конференції на міжнародному рівні. Прикладом цього є:

• Всесвітня конференція «Халіфату», проведена на олімпійському стадіоні в Джакарті (Індонезія), в 2007 році, на якій були присутні більше вісімдесяти тисяч осіб.

• Всесвітня конференція в Хартум (Судан) на тему «На шляху до спокійного безпечного миру під покровом економічної системи Ісламу», яка відбулася 3 січня 2009 року.

• Дві прес-конференції Хізб ут-Тахрір в Лондоні і в Бейруті, проведені 3 квітня 2009 року, на наступний день після саміту G20 в Лондоні, на яких була презентована нова книга «На шляху до спокійного безпечного миру під покровом економічної системи Ісламу».

• Багато інших громадських акцій і заходів, проведених партією Хізб ут-Тахрір по всьому світу.

Офіційні представники дають інтерв`ю, беруть участь у дебатах на таких відомих світових телеканалах як BBC, CNN, 4Channel, Al-Jazeera, Islamic Channel, Press TV.

Цього достатньо, щоб зрозуміти абсурдність заяви прес-секретаря Служби безпеки України, за змістом, бо напрошуються наступні висновки: або СБУ перетворилося на контору, яка обслуговує корпоративні інтереси, або Україна на шляху до тоталітаризму. Чи готова Україна стати в один ряд з Узбекистаном, в якому на сьогодні застосовуються найдеспотичніші методи в боротьбі з інакомисленням, що здійснюються руками Андижанського ката - президента І. Каримова, які, доречі, не зупинили діяльність Хізб ут Тахрір, а карімовскій режим зробили ізгоєм в очах світової спільноти?

Можна тільки припускати, для чого СБУ робить заяву, що суперечить очевидним фактам, повністю побудовану на вигаданій події, що не мала місця в реальності. Але з абсолютною впевненістю можна стверджувати - подібні безвідповідальні заяви з боку державних чиновників навряд чи сприяють зміцненню безпеки країни, а скоріше навпаки, створюють нестабільність, породжують відчуття небезпеки в суспільстві та дозволяють третім силам використовувати ці фактори в своїх брудних політичних іграх.