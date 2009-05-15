Кримський ветлікар переплутав свою кишеню з державною

16:43, 15 травня 2009
Крым
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Ведеться слідство

Прокуратура звинувачує ветлікара кримського селища Новоселівське (Роздольненський район) у привласненні грошей за огляд тварин, внаслідок чого до місцевого бюджету не надійшли 16 тисяч гривень.  

«Оглянувши певну кількість тварин і отримавши за огляд необхідну суму, в звітах працівник державної районної лікарні ветеринарної медицини вказував зовсім іншу кількість туш, у декілька разів занижену. Відповідно, зменшувався і розмір оплати за послуги лікаря ветеринарної медицини», - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Таким чином за минулий рік лікар поклав в свою кишеню кошти за огляд 1900 туш тварин.

Його дії кваліфіковано як розтрата коштів шляхом зловживання службовим становищем та посадове підроблення.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

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