Куніцина виключили з Єдиного центру

Президія "Єдиного центру" сьогодні виключила з лав партії керівника Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА.

Про це повідомили у прес-службі ЄЦ.

За інформацією прес-служби, таке рішення "стало наслідком розглянутої на засіданні Президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту "Єдиного центру".

У рішенні відзначено, що дії С.КУНІЦИНА "завдають шкоди авторитету партії та суперечать статутним нормам та програмним засадам "Єдиного центру".

Інших подробиць ЄЦ не наводить.