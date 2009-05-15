Куніцина виключили з Єдиного центру
17:23, 15 травня 2009Крым
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Завдає шкоди авторитету?
Президія "Єдиного центру" сьогодні виключила з лав партії керівника Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА.
Про це повідомили у прес-службі ЄЦ.
За інформацією прес-служби, таке рішення "стало наслідком розглянутої на засіданні Президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту "Єдиного центру".
У рішенні відзначено, що дії С.КУНІЦИНА "завдають шкоди авторитету партії та суперечать статутним нормам та програмним засадам "Єдиного центру".
Інших подробиць ЄЦ не наводить.
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