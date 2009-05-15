Міжбанківський долар скотився до 7,6/7,62 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжили падіння.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США на міжбанку відкрилися котируваннями 7,6245/7,6820 грн./дол., на 11:00 звузився спред – 7,6280/7,6750 грн./дол., а на 12:00 ціни знизилися до 7,6140/7,6370 грн./дол. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,6050/7,6250 грн./дол.

Об 11:00 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання за валютною парою євро-гривня – 10,33 грн./євро.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2368/0,2388 грн./рубль, на 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2370/0,2388 грн./рубль, а до 12:00 встановилися на рівні 0,2374/0,2382 грн./рубль. До закриття торгів ціни впали – 0,2366/0,2372 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 32,1150 (-0,0700) руб.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3592/1,3594 дол./євро, а на 15:30 впали до 1,3530/1,3532 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3530/10,4070 грн./євро, на 11:00 ціни зросли до 10,3580/10,4110 грн./євро, а на 12:00 пішли вниз – 10,3285/10,3550 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,2980/10,3330 грн./євро.

За даними Національного банку України, сьогодні середньозважений курс долара за підсумками торгів на міжбанку становив 7,5105/7,6321 грн./дол. Загалом на міжбанку було куплено 123,169 млн. дол., продано – 150,767 млн. дол.

Середньозважений курс купівлі-продажу євро на міжбанку сьогодні становив 10,3292/10,4165 грн./євро. Загалом на міжбанку було куплено 18,005 млн. євро, продано – 22,049 млн. євро.

Середньозважений курс російського рубля становив 0,236/0,238 грн./рубль. Загалом було куплено 520,67 млн. рублів, продано – 366,818 млн. рублів.