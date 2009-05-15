Міжбанківський долар скотився до 7,6/7,62 грн.
Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні
Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжили падіння.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США на міжбанку відкрилися котируваннями 7,6245/7,6820 грн./дол., на 11:00 звузився спред – 7,6280/7,6750 грн./дол., а на 12:00 ціни знизилися до 7,6140/7,6370 грн./дол. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,6050/7,6250 грн./дол.
Об 11:00 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання за валютною парою євро-гривня – 10,33 грн./євро.
Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2368/0,2388 грн./рубль, на 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2370/0,2388 грн./рубль, а до 12:00 встановилися на рівні 0,2374/0,2382 грн./рубль. До закриття торгів ціни впали – 0,2366/0,2372 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 32,1150 (-0,0700) руб.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3592/1,3594 дол./євро, а на 15:30 впали до 1,3530/1,3532 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3530/10,4070 грн./євро, на 11:00 ціни зросли до 10,3580/10,4110 грн./євро, а на 12:00 пішли вниз – 10,3285/10,3550 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,2980/10,3330 грн./євро.
За даними Національного банку України, сьогодні середньозважений курс долара за підсумками торгів на міжбанку становив 7,5105/7,6321 грн./дол. Загалом на міжбанку було куплено 123,169 млн. дол., продано – 150,767 млн. дол.
Середньозважений курс купівлі-продажу євро на міжбанку сьогодні становив 10,3292/10,4165 грн./євро. Загалом на міжбанку було куплено 18,005 млн. євро, продано – 22,049 млн. євро.
Середньозважений курс російського рубля становив 0,236/0,238 грн./рубль. Загалом було куплено 520,67 млн. рублів, продано – 366,818 млн. рублів.