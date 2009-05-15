Курортний сезон-2009: перспективи хороші?

З початку року і станом на сьогоднішній день кількість людей, що відпочили в Криму, зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 20,1% - до 347,1 тис. чоловік.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість курортників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних держадміністрацій курортних регіонів автономії, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили 108,5 тис. чоловік, що на 25,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 15 травня у Криму працює 167 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, вони заповнені на 55,5%. У 2008 році у цей час в автономії працювало на три установи більше, а заповнюваність становила 48,3%.

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що курортний сезон 2009 року має всі передумови пройти успішно. «Перспективи хороші. Відпочиваючі їдуть, і їхатимуть», - цитує голову парламенту автономії його прес-секретар Алла ГОРЄВА.

Разом із тим, А.ГРИЦЕНКО зазначає, що «успішність курортного сезону залежить не від числа відпочиваючих, що відвідали Крим, а від кількості витрачених ними на відпочинок коштів». «Щоб визначити, відбувся курортний сезон чи ні, треба за підсумками року порахувати, скільки надійшло фінансових коштів до бюджетів місцевих рад - тоді це буде об`єктивний підхід», - підкреслив кримський спікер.

Кажучи про кількість відпочиваючих, він зазначив, що «існують різні методики підрахунків, і вони досить суперечливі».

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що за рахунок скорочення зовнішнього туризму Крим зможе збільшити показники внутрішнього. «Така сама тенденція сьогодні спостерігається і в Російській Федерації», - сказав голова Верховної Ради АРК.

Він додав, що в Криму «останніми роками склалася амплітуда цін, розрахована на відпочиваючого з різним рівнем достатку».