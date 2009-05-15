Севастополь відвідав начальник турецького генерального штабу

Севастополь сьогодні відвідала військова делегація Турецької Республіки на чолі з начальником генерального штабу Збройних Сил армійським генералом Ількером БАШБУГОМ.

Як повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил України, планом перебування турецьких гостей у Криму було передбачено огляд експозицій Національного музею героїчної оборони та визволення Севастополя «Панорама», покладання вінків до турецького меморіального комплексу, відвідання Ханського палацу у місті Бахчисарай.

Візит делегації розпочався 13 травня. Під час перебування представники турецького військового відомства зустрілися з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ та начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил Сергієм КИРИЧЕНКОМ.

Метою візиту є обговорення питань регіональної безпеки, підготовки та участі підрозділів збройних сил обох країн у миротворчих операціях, впровадження єдиних стандартів управління військами, розвитку відносин між Збройними Силами України та Турецької Республіки.

Відвіданням Севастополя візит завершується.