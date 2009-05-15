Тимошенко дає гроші на українську школу-колегіум у Севастополі

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення з державного бюджету 24 млн. грн. на продовження будівництва школи-колегіуму в Севастополі.

За інформацією відділу у справах преси й інформації Севастопольської міської державної інформації, кошти підуть на завершення робіт із закладення фундаменту й на будівництво безпосередньо будівлі школи.

«Ми раді, що, попори кризу й дефіцит бюджетних коштів, уряд знайшов можливість профінансувати продовження будівельних робіт на такому важливому для гуманітарної сфери міста об`єкті», - сказав перший заступник голови адміністрації Володимир КАЗАРІН.

За його словами, «для Севастополя було важливо одержати ці кошти, адже будівництво школи йде на умовах співфінансування». В.КАЗАРІН висловив сподівання, що «міська рада Севастополя виконає свою обіцянку й ухвалить рішення про фінансування частини робіт за рахунок міського бюджету».

Як повідомляв УНІАН, загальна кошторисна вартість будівництва севастопольської школи-колегіуму становить 62 млн. грн.

У 2008 році було виділено 5,5 млн. грн. З них 5 млн. грн. - кошти державного бюджету, 500 тис. грн. - кошти міського бюджету.

Міськрада кілька разів відмовлялася виділити «міську частку» фінансування, звинувачуючи виконавчу владу в ненаданні звітних матеріалів щодо раніше виділених 500 тисяч гривень. Адміністрація відкидала ці звинувачення, заявляючи, що такий звіт надавала.