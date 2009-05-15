Репатріанти вимагають у Києва 845 гектарів кримської землі

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України пропонує Кабінету міністрів своїм рішенням виділити 27 гектарів землі в Криму для потреб кримських татар.

Про це УНІАН в ексклюзивному коментарі повідомив міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК, коментуючи оголошене сьогодні активістами громадської організації «Авдет» голодування перед будинком уряду.

«На наступному засіданні уряду я звітуватиму по проблемах вирішення земельних питань в Криму. Рішення буде прийматися тільки на уряді», - сказав Г.ФІЛІПЧУК.

За словами міністра, проекти рішень уряду передбачають проведення та завершення інвентаризації земель, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони та Міністерства агропромислової політики. «Йдеться про ті території, які «Авдет» запропонував розглянути, і якщо вони використовуються не за призначенням, то можуть бути передані для задоволення потреб татар», - пояснив він.

В.ФІЛІПЧУК вважає, що земельні питання в Криму потребують негайного вирішення. На його думку, врегулювання земельних проблем дасть змогу пом’якшити соціальну напругу.

Міністр нагадав, що громадське об’єднання «Авдет» вимагає передати татарам 845 га.

«Земельні питання на сьогоднішній день є одними з найскладніших, до них треба підходити дуже дисципліновано. Це стосується багатьох відомств», - підкреслив міністр.