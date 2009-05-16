Партія Ющенка: вирішення проблем кримських татар є іспитом для країни

Партія «Народний Союз «Наша Україна» вважає, що конкретні кроки для вирішення проблем кримських татар є іспитом для держави на її європейськість.

Про це йдеться у заяві ради НСНУ з приводу 65-річчя депортації кримських татар.

«Особлива увага до проблем кримських татар і конкретні кроки на шляху їх вирішення – це іспит для всієї України на її європейськість та відданість демократичним цінностям», – говорится у документі.

Партія виступає за створення та реалізацію цілісної програми, «яка матиме на меті повноцінну самореалізацію кримськотатарського народу в рамках української держави та забезпечення всіх необхідних йому прав і свобод».

«На жаль, доводиться констатувати, що й досі комплексно не врегульовано багато питань, пов’язаних з відновленням прав кримськотатарського народу», – йдеться у заяві.

Довідка УНІАН. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлене НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АССР до Узбецької РСР». Кримських татар звинуватили у співпраці з фашистами.

Виселення почалося вранці 18 травня і було завершено до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар було депортовано з території півострова.

Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Зараз населення Криму становить більш як 1,9 млн., з них понад 260 тисяч – кримські татари.