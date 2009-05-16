«Cвинячий грип» знайшли у Туреччині

Перший випадок захворювання людини на вірус грипу A/H1N1 зареєстрований у Стамбулі, повідомила турецька телекомпанія NTV.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) підтвердила 7,52 тисячі випадків захворювання людей на грип A/H1N1 у 34 країнах, 66 з них призвели до летального результату.

За відомостями телеканалу, вірус знайдено у туриста, який приїхав до Стамбула із США.

Міністр охорони здоров`я Туреччини планує виступити з офіційною заявою із цього приводу.