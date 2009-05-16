Тенденція уповільнення скорочень вільнонайманих намітилася на ЧФ РФ

На Чорноморському флоті Росії намітилася тенденція уповільнення скорочень вільнонайманих працівників.

«Останній візит депутатів Державної Думи РФ і ряд останніх заяв офіційних осіб російської сторони, зокрема посла РФ в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, дозволяють сподіватися на уповільнення і затишшя в цьому питанні», - наголосив заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, передає кореспондент УНІАН.

Як сказав В.КАЗАРІН, «судячи з усього, це результат того, що в Кремлі знову вирішили звернутися до цієї проблеми, подивитися і, як прийнято зараз говорити: оптимізувати процес».

«Для нас це дуже і дуже вигідно, тому що це полегшить ситуацію на нашому ринку праці», - додав він.

Виконуюча обов`язки директора Севастопольського міського центру зайнятості Світлана РЕНДАК повідомила, що за останній місяць скорочення на Чорноморському флоті «трохи завмерли, різкого вивільнення зараз немає». За її даними, всього в списках на вивільнення з ЧФ РФ - 5980 чоловік.

Заступник голови адміністрації Ірина ЦОКУР додала: «Ми проаналізували, чому немає такого явного сплеску: з майже 6 тисяч чоловік, поданих на скорочення, 40% - пенсіонери». «Причому пенсіонери «50 на 50» - приблизно половина є пенсіонерами Міністерства оборони і стільки ж - пенсіонери Міністерства праці і соціальної політики», - сказала вона.

«Все одно кількість фактично скорочених не відповідає кількості попереджених про майбутнє скорочення», - додала І.ЦОКУР.