Тенденція уповільнення скорочень вільнонайманих намітилася на ЧФ РФ
Для Севастополя «це дуже і дуже вигідно»
На Чорноморському флоті Росії намітилася тенденція уповільнення скорочень вільнонайманих працівників.
«Останній візит депутатів Державної Думи РФ і ряд останніх заяв офіційних осіб російської сторони, зокрема посла РФ в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, дозволяють сподіватися на уповільнення і затишшя в цьому питанні», - наголосив заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, передає кореспондент УНІАН.
Як сказав В.КАЗАРІН, «судячи з усього, це результат того, що в Кремлі знову вирішили звернутися до цієї проблеми, подивитися і, як прийнято зараз говорити: оптимізувати процес».
«Для нас це дуже і дуже вигідно, тому що це полегшить ситуацію на нашому ринку праці», - додав він.
Виконуюча обов`язки директора Севастопольського міського центру зайнятості Світлана РЕНДАК повідомила, що за останній місяць скорочення на Чорноморському флоті «трохи завмерли, різкого вивільнення зараз немає». За її даними, всього в списках на вивільнення з ЧФ РФ - 5980 чоловік.
Заступник голови адміністрації Ірина ЦОКУР додала: «Ми проаналізували, чому немає такого явного сплеску: з майже 6 тисяч чоловік, поданих на скорочення, 40% - пенсіонери». «Причому пенсіонери «50 на 50» - приблизно половина є пенсіонерами Міністерства оборони і стільки ж - пенсіонери Міністерства праці і соціальної політики», - сказала вона.
«Все одно кількість фактично скорочених не відповідає кількості попереджених про майбутнє скорочення», - додала І.ЦОКУР.