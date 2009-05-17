Дерево впало на дитину в Криму

У місті Красноперекопськ у Криму дівчинка дістала травми внаслідок падіння дерева.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Нещасний випадок стався в той час, коли бабуся і дівчинка проходили біля дерева.

Дитина, 2004 року народження, дістала черепно-мозкову травму і гематому потиличної частини голови. Дівчинка доставлена в лікарню.

Бабуся не постраждала, додали в МНС.