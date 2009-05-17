Дерево впало на дитину в Криму
15:24, 17 травня 2009Крым
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Бабуся не постраждала
У місті Красноперекопськ у Криму дівчинка дістала травми внаслідок падіння дерева.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Нещасний випадок стався в той час, коли бабуся і дівчинка проходили біля дерева.
Дитина, 2004 року народження, дістала черепно-мозкову травму і гематому потиличної частини голови. Дівчинка доставлена в лікарню.
Бабуся не постраждала, додали в МНС.
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