Сьогодні – 65-та річниця депортації кримських татар

Сьогодні – 65-і роковини депортації кримських татар.

В травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР». Кримських татар звинуватили у співпраці з фашистами.

Виселення розпочалося вранці 18 травня 1944 року і було завершено до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар були виселені з території півострова.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році – вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу відіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, які було піддано насильницькому переселенню, і забезпеченню їхніх прав». У 1991 році були прийняті закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

«У цю скорботну дату ми шануємо пам`ять безвинних жертв тих трагічних подій, віддаємо дань пошани тим, хто вистояв в умовах масових репресій», – говориться в зверненні уряду автономії і президії кримського парламенту.

Нині населення Криму становить понад 1,9 млн. осіб, з них понад 260 тисяч – кримські татари.