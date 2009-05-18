СБУ передала Меджлісу 63 розсекречені справи (фото)

Служба безпеки України передала громадськості копії 63 розсекречених архівних справ стосовно розстріляних представників кримськотатарської інтелігенції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Сімферополі керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО передав документи голові Меджлісу кримських татар Мустафє ДЖЕМІЛЄВУ і його першому заступнику Рефату ЧУБАРОВУ.

Голова СБУ заявив, що «каральні органи та більшовики» знищували еліту кримськотатарського народу: інтелігенцію, письменників і наукових діячів.

Крім того, він представив видану за сприяння СБУ книгу «Останній рукопис Сабрі Айвазова. Міллі Фірка». «Це останній рукопис, який він (політичний діяч і письменник С.Айвазов – УНІАН) встиг написати, вже перебуваючи у в`язниці НКВС», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня 2009 року, виповнюється 65 років з дня насильницького переселення кримських татар з території Криму.