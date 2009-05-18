СБУ закликає ФСБ брати приклад з Казахстану

Служба безпеки України закликає Федеральну службу безпеки Російської Федерації розсекретити архівні матеріали про потерпілих внаслідок депортації 1944 року кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Сімферополі повідомив, що наразі ФСБ не готова передавати документи в тому вигляді, в якому просить Україна.

«Ми звернулися до ФСБ два роки тому. На жаль, ФСБ Росії досі не готова передавати (документи) так, як ми ставимо питання: конкретні справи, конкретні картки (спецпереселенців), долі конкретних людей», - сказав він. Разом з тим, додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «певна статистика надходить».

Голова СБУ повідомив, що з Казахстаном, куди з Криму було виселено частину кримських татар, робота в цьому напрямі здійснюється. «Казахстан, Президент НАЗАРБАЄВ, відповів нашому Президентові позитивно. Ми отримали вже більш як 10 тисяч карток спецпереселенців, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - У цифровому варіанті ми отримуємо (документи) і не в себе в архівах закриваємо, а передаємо і сім`ям потерпілих людей, і на веб-сторінки».

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКО, і в Росії немає «іншого шляху», «аніж відкрити всі архіви, зробити їх доступними і передати нам (Україні)».

Керівник СБУ додав, що, розслідуючи злочини, пов`язані з репресіями стосовно кримських татар, українські слідчі органи в кожному конкретному випадку звертатимуться до російської сторони з проханням передати «навіть засекречені матеріали щодо долі тієї чи іншої людини, яка нам стане відома». В.НАЛИВАЙЧЕНКО пообіцяв, що ці документи за рішенням глави української держави передаватимуть неурядовим організаціям і родичам постраждалих внаслідок депортації.