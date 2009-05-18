Ставок у Криму здали в оренду

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура опротестувала рішення Сакської райради щодо передачі приватній особі в оренду на 49 років ставка в лісі.

"Виділяючи в користування водний об`єкт, районна рада вийшла за межі своїх повноважень, оскiльки ставок перебуває у введенні держлісгоспу", - повідомляє прес-служба наглядового відомства.

Крім того, у рішенні райради не вказано, в яких цілях використовується ставок з площею дзеркала 6,5 га. "Згідно із законом, використання лісових ділянок можливе лише для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і навчально-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт", - кажуть у прокуратурi.