ДАІ шукає в Криму вибухівку

Силовики Криму до 25 травня проводять оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Зброя і вибухівка».

В рамках операції співробітники Державтоінспекції шукають зброю і вибухівку в транспортних засобах. Не залишаться без уваги авторинки, стоянки біля торгівельних центрів, готелі, гуртожитки та інші місця.

«Громадяни, які добровільно здадуть зброю і боєприпаси до міліції, звільняються від кримінальної відповідальності за їх незаконне зберігання», - нагадує прес-служба ДАІ Криму.