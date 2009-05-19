Міськрада Севастополя вимагає заборонити «Сі Бриз-2009»

Севастопольська міська рада закликала Верховну Раду не голосувати за допуск іноземних військ на територію України для участі в міжнародних навчаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, у прийнятому на сьогоднішньому сесійному засіданні зверненні до парламенту наголошується, що згідно з указом Президента планується проведення навчань «Сі Бриз-2009», в яких братимуть участь збройні сили країн-членів НАТО. Як вважають севастопольські депутати, глава держави підписав указ, «абсолютно не враховуючи думку населення країни, а воно, як свідчать різні соціологічні опитування, категорично проти вступу України в цю організацію».

Як наголошується в зверненні, проведення навчань «може зумовити масові акції протесту та порушення громадського порядку, як це вже не раз наголошувалося в попередні роки». «Проведення акцій протесту в розпал курортного сезону несприятливо позначиться не тільки на суспільно-політичній, а й на економічній ситуації в регіоні», - говориться у зверненні.

Депутат міськради Севастополя, заступник голови постійної комісії з військових, спеціальних питань і надзвичайних ситуацій Олексій КИСЕЛЬОВ (фракція «Наш дім Севастополь», група «Єдиний центр») в інтерв`ю журналістам висловив здивування, що депутатів хвилюють питання оборони країни, «хоча вони до цього не мають жодного стосунку».

За його словами, навчання відбуваються на території країни з 1994 року, і «це ті заходи, які допомагають Збройним силам України перебувати в бойовій готовності».

О.КИСЕЛЬОВ додав: «Ми бачимо, як 9 травня у Владивостоку НАТО починає навчання з Росією, і всі це вітають, аж до Президента РФ. Наші ж депутати, які повинні піклуватися насамперед про те, щоб у севастопольців були вода та світло, займаються питаннями, що не належать до їхньої компетенції».