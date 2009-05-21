Кам`янка вимагає закрити звалище

Жителі мікрорайону Кам`янка в Сімферополі вимагають закрити міський полігон твердих побутових відходів (ТПВ).

Як повідомляє прес-служба Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ», вони заявляють про необхідність закриття полігону і проведення заходів «щодо санації території». «Якщо до їх думки не прислухається керівництво міста, вони готові до радикальних дій», - відзначили екологи.

За їх даними, в районі полігону надмірно висока забрудненість грунту. «Це не може не позначатися на здоров`ї жителів мікрорайону. Самі вони зв`язують багато хвороб і, перш за все, захворювання верхніх дихальних шляхів, з близькістю полігону», - відзначили в асоціації.

Крім того, жителі Кам`янки скаржаться на те, що сміття завозиться з інших регіонів Криму, зокрема з Ялти.

Голова асоціації «Екологія і світ» Віктор ТАРАСЕНКО та керівник відкритого громадського центру Сімферопольського району Євген МЕХЕДОВ пообіцяли винести питання реорганізації міського звалища на слухання щодо проблем ТПВ, які пройдуть 26 травня в Сімферополі.