Ялта хоче реєструвати мопедистів

Влада Ялти має намір підсилити контроль над власниками мопедів з об`ємом двигуна менше 50 см3.

Як повідомляє прес-служба мерії, в місті – підвищення травматизму в підлітків-мопедистів. «За останній місяць кількість переломів рук і ніг через аварії, пов`язані з поїздками на мопедах, перевищила показники минулих років», – говорять медики.

За інформацією ялтинського відділу ДАІ, «з 2007 року кількість дорожньо-транспортних пригод за участю мопедів виросла на 81%, а кількість постраждалих в таких ДТП – на 59%».

«В той же час до цих пір не внесені зміни в законодавство, які дали б можливість інспекторам ДАІ затримувати і карати порушників-мопедистів. Мопеди з об`ємом двигуна менше 50 см3 не підлягають реєстрації, проконтролювати і застосувати до них штрафні санкції практично неможливо», – відзначили в прес-службі.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО доручив до наступного засідання виконкому підготувати рішення щодо введення в місті реєстрації мопедів, виготовленню реєстраційних знаків, проведенню комплексних заходів щодо профілактики порушень правил дорожнього руху.

Крім того, служби виконкому за дорученням міського голови підготують листа до Кабінету міністрів України та Верховної Ради з проханням внести зміни до законодавчих актів.