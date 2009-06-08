Росія лякає Україну наслідками скандалу в Криму

13:20, 08 червня 2009
Крым
0 0

Ще раз про чорні списки

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що інцидент з депутатом Державної Думи Костянтином ЗАТУЛІНИМ в аеропорту Сімферополя шкодить відносинам України і РФ, та пропонує українськії державі відмовитися від практики застосування «чорних списків».

Як повідомили у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це сказав офіційний представник Міністерства закордонних справ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що останнім часом з Києва лунають заклики до нормалізації російсько-українських відносин, до відновлення повномасштабного діалогу між нашими країнами. «Утім, щойно доходить до практичних кроків, з`ясовується, що в Києві як і раніше переважають політичні емоції. Проводяться недружні по духу «акції» на зразок тієї, що супроводжувала прибуття 6 червня до аеропорту Сімферополя депутата Державної Думи К.ЗАТУЛІНА, який прилетів до Криму для участі в Міжнародному фестивалі «Велике російське слово»», - сказав офіційний представник МЗС РФ.

На думку А.НЕСТЕРЕНКА, перелік подій поповнився черговим скандалом, який погано в`яжеться з деклараціями про прагнення до нарощування потенціалу партнерства з Росією.

«Очевидно, що такі дії, що перетворилися на систему, йдуть урозріз з інтересами російсько-українського добросусідства. Відповідальним політикам у Києві варто було б добре замислитися про можливі наслідки і вжити заходів для швидкого викорінення подібної практики», - підкреслив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ.

«МЗС Росії не раз пропонувало раз і назавжди відмовитися від спроб складання будь-яких «чорних списків», які сіють недовіру в наших відносинах. Сьогодні ця пропозиція актуальна як ніколи», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня К.ЗАТУЛІНУ не дозволили зійти з трапа літака в Сімферополі. Прикордонники послалися на заборону СБУ на в`їзд депутата до України, термін дії якої ще не закінчився.

За кілька годин російський депутат поскаржився на погане самопочуття (у нього підвищився тиск) і попросив викликати лікарів. К.ЗАТУЛІНА доставили до Кримського республіканського діагностичного центру.

К.ЗАТУЛІНУ заборонили в`їзд до України строком на один рік наприкінці липня 2008 року. На початку серпня 2008 року Департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії повідомляв про зняття заборони.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter