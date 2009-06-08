Росія лякає Україну наслідками скандалу в Криму

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що інцидент з депутатом Державної Думи Костянтином ЗАТУЛІНИМ в аеропорту Сімферополя шкодить відносинам України і РФ, та пропонує українськії державі відмовитися від практики застосування «чорних списків».

Як повідомили у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це сказав офіційний представник Міністерства закордонних справ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що останнім часом з Києва лунають заклики до нормалізації російсько-українських відносин, до відновлення повномасштабного діалогу між нашими країнами. «Утім, щойно доходить до практичних кроків, з`ясовується, що в Києві як і раніше переважають політичні емоції. Проводяться недружні по духу «акції» на зразок тієї, що супроводжувала прибуття 6 червня до аеропорту Сімферополя депутата Державної Думи К.ЗАТУЛІНА, який прилетів до Криму для участі в Міжнародному фестивалі «Велике російське слово»», - сказав офіційний представник МЗС РФ.

На думку А.НЕСТЕРЕНКА, перелік подій поповнився черговим скандалом, який погано в`яжеться з деклараціями про прагнення до нарощування потенціалу партнерства з Росією.

«Очевидно, що такі дії, що перетворилися на систему, йдуть урозріз з інтересами російсько-українського добросусідства. Відповідальним політикам у Києві варто було б добре замислитися про можливі наслідки і вжити заходів для швидкого викорінення подібної практики», - підкреслив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ.

«МЗС Росії не раз пропонувало раз і назавжди відмовитися від спроб складання будь-яких «чорних списків», які сіють недовіру в наших відносинах. Сьогодні ця пропозиція актуальна як ніколи», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня К.ЗАТУЛІНУ не дозволили зійти з трапа літака в Сімферополі. Прикордонники послалися на заборону СБУ на в`їзд депутата до України, термін дії якої ще не закінчився.

За кілька годин російський депутат поскаржився на погане самопочуття (у нього підвищився тиск) і попросив викликати лікарів. К.ЗАТУЛІНА доставили до Кримського республіканського діагностичного центру.

К.ЗАТУЛІНУ заборонили в`їзд до України строком на один рік наприкінці липня 2008 року. На початку серпня 2008 року Департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії повідомляв про зняття заборони.