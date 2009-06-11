Росія і надалі підтримуватиме «Велике російське слово» в Криму

Росія і надалі планує підтримувати проведення в Криму фестивалю «Велике російське слово».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Москві офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Зокрема, він зазначив, що форум проводиться за підтримки російської урядової комісії у справах співвітчизників за кордоном уже втретє і його щорічне проведення планується й надалі.

Як сказав А.НЕСТЕРЕНКО, міжнародний фестиваль «Велике російське слово», що «проходить у Криму втретє, став, на нашу думку, вагомим культурно-політичним заходом російськомовної України».

Він зазначив, що на церемонії відкриття 6 червня в Ялті оголосили вітальне послання Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА учасникам і гостям фестивалю.

За його словами, разом з керівниками АР Крим у проведеній науково-практичній конференції на тему «Російська мова в полікультурному світі» і «Круглому столі» на тему: «Україна і Росія – культурна та історична спільність» вперше брали участь керівники виконавчої і законодавчої гілок влади українських регіонів. Зокрема, представники Луганської, Донецької, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької областей і депутати ВР. За його словами, авторитетним був також рівень участі з російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» розпочався в Криму 6 червня і триватиме до 12 червня, Дня Росії.