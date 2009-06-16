Сімферополь запалить свічки на згадку про полеглих в роки війни

Свічки на згадку про радянських воїнів, полеглих в роки Великої Вітчизняної війни, запалять у Сімферополі 21 червня.

Нагадаємо, 22 червня 1941 року фашистська Німеччина напала на Радянський Союз.

Акція пам`яті відбудеться в центрі Сімферополя. Початок о 19.00. Її організатор - Клуб молодих лідерів при Хайдельберг-центрі.

Під час акції також планується створити «живий ланцюг». Вшанувати пам`ять воїнів можуть усі бажаючі.