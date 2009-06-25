Скандал у Севастополі! Депутат-регіонал із земельної комісії міста погорів на хабарі

За отримання хабара в особливо великому розмірі прокуратура порушила кримінальну справу стосовно депутата Севастопольської міської ради, заступника голови постійної комісії з регулювання земельних і водних відносин, помічника голови міськради Сергія СМОЛЬЯНИНОВА.

Напередодні співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із його затримання, про це йдеться у повідомленні прес-центру Управління СБУ в місті Севастополі.

Як стало відомо співробітникам спецслужби, С.СМОЛЬЯНИНОВ вимагав у жителя Севастополя 110 тисяч доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки під житлово-будівельне товариство індивідуальних забудовників. Під час отримання першої частини хабара – 55 тисяч доларів США – С.СМОЛЬЯНИНОВА було затримано в Гагарінському районі Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН попередив керівників райдержадміністрацій, начальників управлінь і відділів, що жорстко питатиме і каратиме за найменші прояви нехай навіть непрямих ознак корупції.

Севастопольська міська рада зацікавлена в об`єктивному розслідуванні обставин і причин затримання депутата від Партії регіонів С.СМОЛЬЯНИНОВА.

«Сподіваючись на те, що затримання депутата і звинувачення його у порушенні законності не пов`язані з політикою, спробою дискредитації певних політичних сил, міськрада, у той же час, не виключає, що скандал міг бути спровокований», - наголошується у повідомленні прес-служби.

У зв`язку з цим, зазначає прес-служба, «депутатський корпус з метою більш об`єктивного розслідування обставин і причин, пов`язаних із затриманням депутата, готовий надати правоохоронним органам усіляке сприяння, а за необхідності провести своє незалежне розслідування».