У Севастополі суди позбавили прав лише 18% нетверезих водіїв

У Севастополі за підсумками першого півріччя в результаті розгляду 890 адміністративних справ, пов`язаних з керуванням транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння, лише 160 водіїв (18%) було позбавлено прав.

Про це повідомили у прес-центрі Відділу ДАІ Управління МВС в Севастополі, відзначивши, що в окремих регіонах України відсоток ухвалених відповідних рішень більший у 2-2,5 рази.

За інформацією прес-центру, за 6 місяців поточного року співробітниками ДАІ міста задокументовано 31 тис. 432 випадки порушень Правил дорожнього руху, з них 1 тис. 128 випадків керування транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння.

Крім того, за даними ДАІ, в судах також практично відсутня практика позбавлення прав керувати транспортним засобом за здійснення ДТП: за підсумками розгляду 1 тис. 449 адміністративних справ позбавлено права керування тільки 15 водіїв.