Патріарх всієї Русі їде до Херсонесу з покаянним візитом

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ приїде 2 серпня до Херсонесу з покаянним візитом, про це на брифінгу заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Це візит-покаяння. За 1021 рік після хрещення Київського князя Володимира, Патріарха тут жодного разу не було. Він з покаянним візитом їде», - сказав КУНІЦИН. Він додав: «це відповідь тим, хто намагається там щось протиставити цій справі».

За твердженням голови адміністрації, міська влада «серйозно до цієї справи» готується. «Йде колосальна робота, копітка праця, тому що реально це серйозна проблема, але це почесно, це престижно», додав КУНІЦИН.

На думку голови севастопольської адміністрації, «ніхто сьогодні не може спрогнозувати, скільки ж буде людей», але, «абсолютно очевидно, що їх буде багато».