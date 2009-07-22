Люди Ющенка обурені, що ЧФ Росії важко написати папірець про ракети

Українська сторона і надалі вимагатиме від Чорноморського флоту Росії, що дислокується в Криму, дотримання угод про переміщення підрозділів, озброєння та військового майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник секретаря РНБО України Володимир ОГРИЗКО.

Він, зокрема, прокоментував події 21 липня, коли українські правоохоронці у Севастополі уже вдруге цього місяця затримали автомобілі Чорноморського флоту РФ, які перевозили ракети. “Такі речі будуть припинятися”, - сказав ОГРИЗКО.

Він зазначив, що українська сторона надала керівництву ЧФ всю необхідну інформацію стосовно порядку переміщення підрозділів та військового майна – до кого потрібно звертатися для отримання дозволу, зразки документів, порядок їх заповнення тощо.

Від ЧФ РФ, пояснив дипломат, вимагається завчасно надати запит і вказати, який вантаж, коли і куди буде транспортуватися. При цьому українська сторона, за його словами, зобов’язується надати охорону, протипожежне та інше необхідне супроводження для забезпечення безпеки перевезення і захисту населення.

У випадку порушення цих вимог, за словами першого заступника секретаря РНБО, автомобілі російського флоту будуть зупинятися і повертатись до місць дислокації. Він розповів, що при цьому працівники правоохоронних органів України складають протокол про адміністративне правопорушення. Якщо будуть виявлені ознаки злочину, порушуватиметься кримінальна справа: “Тут позиція дуже чітка – в разі злісного порушення наших законів порушуватиметься кримінальна справа”, – додав ОГРИЗКО.

За його словами, українська сторона "вже не один рік намагається пояснити”, що укладені угоди повинні обов’язково виконуватися Чорноморським флотом у Криму, а порушення чинних вимог, додав дипломат, “справді дуже тривожать” керівництво України.

“Так буде продовжуватися, тому що або порядок буде, або хаос. А ми не можемо ризикувати інтересами своїх громадян, бо комусь важко написати папірець, де чітко і ясно поінформувати, що потрібно робити”, - сказав ОГРИЗКО.