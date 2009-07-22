Проти українки порушили справу за контрабанду технічних спецзасобів

«Жучки» не пролізли через кордон

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно громадянки України, яка намагалася ввезти в країну технічні спецзасоби майже на півмільйона гривень, повідомила сьогодні прес-служба наглядового відомства. Дії власниці незадекларованих товарів кваліфіковано за ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України – контрабанда. З`ясовувати обставини злочину доручено слідчому управлінню Служби безпеки України в Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter