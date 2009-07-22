Проти українки порушили справу за контрабанду технічних спецзасобів
18:10, 22 липня 2009Крым
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«Жучки» не пролізли через кордон
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно громадянки України, яка намагалася ввезти в країну технічні спецзасоби майже на півмільйона гривень, повідомила сьогодні прес-служба наглядового відомства.
Дії власниці незадекларованих товарів кваліфіковано за ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України – контрабанда.
З`ясовувати обставини злочину доручено слідчому управлінню Служби безпеки України в Криму.
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