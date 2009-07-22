МВС просить не ображатися на обмеження через патріарха всієї Русі

Департамент громадської безпеки МВС України закликає громадян з розумінням поставитись до обмежень щодо доступу до місць проведення офіційних заходів за участю Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Візит в Україну планується 27 липня - 5 серпня.

Патріарх відвідає Київ, Севастополь, АР Крим, Волинську, Донецьку, Рівненську і Тернопільську області.

Візит матиме загальнодержавний та міжнародний характер, тож очікується, що до місць проведення заходів прибуде велика кількість вірян як з усіх регіонів держави, так і країн близького зарубіжжя, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим для забезпечення охорони громадського порядку і безпеки правоохоронними органами будуть уживатися заходи відповідно до законів „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, „Про міліцію”, якими встановлюватимуться певні обмеження щодо доступу громадян та приватного автотранспорту до місць проведення заходів

МВС звертається до громадян із проханням поважати конституційне право інших людей на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції України) й дотримуватися громадського порядку, загальнолюдських правил співіснування, а також утриматися від виїзду до місць проведення заходів приватним автотранспортом.