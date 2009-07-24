Двоє дітей з Санкт-Петербурга постраждали в аварії в Криму

Чотири людини, у тому числі троє громадян Російської Федерації, травмовано в результаті зіткнення двох автомобілів у Криму.

Про це повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції, уточнивши, що аварія сталася напередодні.

BMW під управлінням водія-росіянина, виїжджаючи з другорядної дороги біля селища Місхор на головну і виконуючи поворот наліво у напрямі Севастополя, не надав перевагу в русі, сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався з боку Севастополя у напрямі Ялти.

В результаті ДТП травмовані водій Volkswagen - житель Ялти, 1961 року народження - і троє пасажирів BMW: хлопчик і дівчинка з Санкт-Петербурга (2002 року народження) і житель Мурманської області (1983 року народження).

23 липня на дорогах Криму сталося 11 аварій, в яких одна людина загинула і 16 отримали травми.