У Севастополі відкрили медіа-центр

Новий медіа-центр «IPC-Севастополь» створили в місті.

Медіа-центр в Севастополі відкритий в рамках проекту Інформаційного прес-центру Криму, підтриманого програмою «У-медіа», яка здійснюється «Інтерньюз Нетворк» і фінансується Агентством міжнародного розвитку США.

Медіа-центр очолила журналіст Тетяна РІХТУН.

«Медіа-центр стане незалежним медіа-майданчиком, на якому представники громадських організацій на рівних умовах зможуть проводити публічні заходи за участю ЗМІ, а вільною трибуною для організацій цивільного суспільства і незалежних журналістів буде Інтернет-видання центру», - відзначили в кримському інформаційному прес-центрі.

Минулого тижня такий же центр відкрили в Ялті.