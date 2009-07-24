У Севастополі відкрили медіа-центр

11:30, 24 липня 2009
Крым
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Очолила журналіст Тетяна Ріхтун

Новий медіа-центр «IPC-Севастополь» створили в місті. 

Медіа-центр в Севастополі відкритий в рамках проекту Інформаційного прес-центру Криму, підтриманого програмою «У-медіа», яка здійснюється «Інтерньюз Нетворк» і фінансується Агентством міжнародного розвитку США.  

Медіа-центр очолила журналіст Тетяна РІХТУН.  

«Медіа-центр стане незалежним медіа-майданчиком, на якому представники громадських організацій на рівних умовах зможуть проводити публічні заходи за участю ЗМІ, а вільною трибуною для організацій цивільного суспільства і незалежних журналістів буде Інтернет-видання центру», - відзначили в кримському інформаційному прес-центрі. 

Минулого тижня такий же центр відкрили в Ялті.

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