1 тис. га виведено через тіньові схеми із земель держфонду Севастополя

У Севастополі за останні 2,5-3 роки із земель державного фонду через тіньові механізми вилучено понад 1 тисячі гектарів землі, що рівнозначно втраті близько 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на засіданні колегії, на якому була проаналізована робота Головного управління Держкомзему в місті Севастополі і Севастопольської міськради у сфері використання і охорони земель в адміністративно-територіальних межах міста.

«300 мільйонів гривень - цифра величезна, але навіть не в ній справа, а в тому, що місто, його планування і забудова носять кричуще хаотичний характер, і Генеральний план міста сотні разів проігнорований він, фактично, перетворився на порожній папірець», - додав С.КУНІЦИН.

На його думку, в Севастополі «склався тіньовий ринок землі. У ньому задіяні: депутати, чиновники, нотаріуси, правоохоронці, є мережа посередників, так чи інакше пов`язаних із міськрадою, яка через винайдену нею ж свого часу схему ЖСТІЗів, садових, городницьких товариств, так званих «обслуговуючих кооперативів», дійсно розкрадає землі міста».

С.КУНІЦИН також навів ряд прикладів протиправних, як він вважає, рішень міськради.

Аналізуючи роботу начальника Головного управління Держкомзему в Севастополі Ігоря СИЗОВА, глава міськадміністрації продемонстрував колегії 6 довіреностей, які, як він стверджує, свідчить про те, що «приватні підприємці довіряли начальникові управління Держкомзему СИЗОВУ майно, земельні ділянки».

Із цього приводу С.КУНІЦИН сказав: «Це ж як, СИЗОВ у вільний від роботи час ходить і займається оформленням земельних ділянок для комерсантів за окрему платню? Пряма корупція».

За словами С.КУНІЦИНА, з ухвалених міськрадою 3 тисяч рішень він вже проаналізував 700. У тому числі і по прізвищах засновників фірм, на яких виділені ділянки. Найближчим часом ці списки будуть оприлюднені. «Упевнений, усім севастопольцям буде цікаво, хто за чим стоїть», - сказав він.

С.КУНІЦИН запропонував підготувати звернення до Ради національної безпеки і оборони України для перевірки усіх задіяних у вирішенні земельних питань служб, нотаріусів.