Чорноморський флот буде переозброюватися

Головнокомандуючий Військово-морського флоту Російської Федерації адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ сподівається, що починаючи з 2010 року вдасться закладати на російських судноверфях для Чорноморського флоту РФ по одному новому кораблю й одному підводному човну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ВИСОЦЬКИЙ заявив сьогодні журналістам у Севастополі, відповідаючи на запитання, чи оновлюватиметься й переозброюватиметься Чорноморський флот, і чи покращуватиметься його технічна оснащеність.

Відповідаючи на запитання, чому сьогодні він прибув брати участь у святі Дня ВМФ РФ саме до Севастополя, на Чорноморський флот РФ, В.ВИСОЦЬКИЙ сказав: «По-перше, Чорноморський флот - це флот дуже серйозний з огляду серйозних геополітичних проблем, які сьогодні вирішуються і в Чорному, і в Середземному морях. По суті справи, напевно, середземноморська частина, й чорноморська частина... тут сконцентровані, військово-морські сили тут сконцентровані в найбільшій мірі, за винятком Аденської затоки, де сьогодні 46 бойових кораблів 29 держав».

Але там, додав російський адмірал, «особливе завдання - боротьба з піратством. У даному випадку найбільша концентрація військово-морських сил - у Середземномор`ї. Ми це повинні розуміти, ми це бачимо, й присутність Росії там цілком закономірна», - сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.