Прикордонники врятували п`ять жінок, яких віднесло вітром в море

Прикордонники в неділю в Криму надали допомогу трьом жителькам Ялти і двом киянкам, яких віднесло вітром у море на надувних матрацах.

Про це сьогодні повідомила прес-секретар Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Лілія ПУРГІНА.

Командир катера морської охорони Фороської групи базування катерів у районі Тихої бухти помітив трьох людей на надувному матраці, яких поривом вітру відносило у відкрите море. Прикордонники поспішили на допомогу. Катер морської охорони доставив жительок Ялти на берег.

Командування Азово-Чорноморського регіонального управління ухвалило рішення обстежити морську ділянку в районі Фороса.

Увечері катер з групою прикордонників на борту вийшов у море. У кілометрі від берега в районі мису Чехова екіпаж помітив у воді двох жінок, які кликали на допомогу. Прикордонники підняли їх на борт. «Врятованими виявилися жительки Києва. Жінки розповіли, що на матраці їх віднесло в море, вони намагалися повернутися на берег, але поривом вітру матрац перекинувся і він зник під хвилею, довелося пливти самостійно, але сили закінчувалися», - повідомила Л.ПУРГІНА.