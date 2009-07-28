Жінка загинула під колесами поїзда
09:40, 28 липня 2009Крым
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Трагедія сталася на переїзді
У Криму жінка, яка переходила залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, загинула під колесами поїзда «Мінськ - Сімферополь».
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.
Трагедія сталася на залізничному переїзді станції «Сімферополь».
Загинула жінка, 1959 року народження, наголошується в повідомленні МНС.
На місце пригоди виїжджали медики, представники транспортної прокуратури й лінійного відділу міліції станції «Сімферополь».
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