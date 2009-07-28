Звідний бюджет Криму в I півріччі виконаний на 96,5%

У січні-червні 2009 року до загального фонду звідного бюджету Криму надійшло 2,2 млрд. грн. доходів, це на 2,4% більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Звідний бюджет в I півріччі поточного року виконаний на 96,5%, йдеться в доповіді міністра економіки Криму Світлани ВЕРБИ.

Для його поповнення проводилася робота «щодо стабілізації приватизаційного ринку, вдосконаленню процедур і способів продажу майна з використанням прогресивних способів приватизації».