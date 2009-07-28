В уряді Криму хочуть відміни пільг на землю для санаторіїв

Рада міністрів Криму має намір добиватися відміни пільг на землю для санаторно-курортних установ автономії, заявила міністр економіки республіки Світлана ВЕРБА.

Це дозволить збільшити надходження до бюджету на 120 млн. грн. на рік.

Крім того, підкреслила міністр, автономія на всіх рівнях підніматиме питання про пересмотр ставки курортного збору залежно від мінімальної зарплати. За підрахунками Мінекономіки, це дозволить збільшити надхождення на 2,5 млн. грн. на рік.