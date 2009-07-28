Крим зібрав 1,5 млн. тонн зерна

Аграрії Криму зібрали більш як 1,5 мільйонів тонн ранніх зернових культур, про це повідомили в прес-службі Ради міністрів автономії.

Кримський віце-прем`єр Микола КОЛІСНИЧЕНКО відзначив, що хлібороби продовжують збирання, намагаючись забезпечити валовий збір зерна не нижче за урожай минулого року.

Торік урожай ранніх зернових в Криму був 1,67 млн. тонн.