Крим зібрав 1,5 млн. тонн зерна
15:44, 28 липня 2009Крым
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Аграрії продовжують битву за врожай
Аграрії Криму зібрали більш як 1,5 мільйонів тонн ранніх зернових культур, про це повідомили в прес-службі Ради міністрів автономії.
Кримський віце-прем`єр Микола КОЛІСНИЧЕНКО відзначив, що хлібороби продовжують збирання, намагаючись забезпечити валовий збір зерна не нижче за урожай минулого року.
Торік урожай ранніх зернових в Криму був 1,67 млн. тонн.
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