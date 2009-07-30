Марафонець з Севастополя здійснить заплив на 90 км на честь Патріарха

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК здійснить 90-кілометровий заплив на честь приїзду до Севастополя Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації ”Об`єднання підтримки й розвитку молоді та спорту у місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

За його інформацією, залежно від напряму вітру, СОФЯНИК пропливе за маршрутом Євпаторія-Севастополь (протяжність 90 км) або Ялта-Севастополь (88 км).

Старт запливу намічено на 31 липня, а фінішувати марафонець планує 2 серпня біля Свято-Володимирського собору у Херсонесі, в день приїзду Патріарха КИРИЛА до Севастополя.

Супроводжуватиме СОФ’ЯНИКА на дистанції (на надувному човні) його друг, інструктор штурмового бою Володимир АНДРУСЕНКО.

Зараз спортсмен проводить щоденні тренування, здійснює молитви й медитації.

Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій (ХАЛЮТА) благословив СОФ’ЯНИКА, повідомив СИНЯВСЬКИЙ.

Перший марафонський заплив СОФ’ЯНИК здійснив у 2002 році. Найвідомішими його запливами є заплив - від Свято-Георгіївського монастиря на мисі Фіолент до Володимирського собору в Херсонесі (близько 30 кілометрів, 9 годин, 2005 рік) і з Євпаторії до Миколаївки (нічний заплив, 40 кілометрів, 14,5 години, 2007 рік).

12 червня 2009 року СОФ’ЯНИК проплив дистанцією завдовжки 38 кілометрів з Балаклави до Севастополя. Цей заплив спортсмен присвятив 226-ій річниці з дня заснування Севастополя.

1 липня севастопольський плавець-марафонець здійснив у Стамбулі 6-кілометровий заплив через Босфор з Європи до Азії.