В Чорне море впав мотодельтаплан, загинув пілот
П`яна пасажирка вижила
Одна людина загинула, ще одна травмована в результаті падіння мотодельтаплану в Чорне море в Ялті.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, трагедія сталася в районі Масандрівського пляжу, на відстані 700 метрів від берега.
«Пілот, 1962 року народження, загинув на місці», – повідомили рятувальники.
Пасажирку – жительку Запоріжжя, 1984 року народження, – доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою і забоєм грудної клітки. Дівчина перебувала в стані алкогольного сп`яніння, додали в МНС.
За даними прес-служби Міністерства транспорту та зв`язку України, політ виконувався без замовлень на використання повітряного простору в районі Масандри. Гідроплан належить приватній особі.