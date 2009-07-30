В Чорне море впав мотодельтаплан, загинув пілот

Одна людина загинула, ще одна травмована в результаті падіння мотодельтаплану в Чорне море в Ялті.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, трагедія сталася в районі Масандрівського пляжу, на відстані 700 метрів від берега.

«Пілот, 1962 року народження, загинув на місці», – повідомили рятувальники.

Пасажирку – жительку Запоріжжя, 1984 року народження, – доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою і забоєм грудної клітки. Дівчина перебувала в стані алкогольного сп`яніння, додали в МНС.

За даними прес-служби Міністерства транспорту та зв`язку України, політ виконувався без замовлень на використання повітряного простору в районі Масандри. Гідроплан належить приватній особі.